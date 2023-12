London: Schätzungsweise 70 000 Russen in Ukraine getötet

LONDON (dpa-AFX) - Beim Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach britischen Schätzungen bisher etwa 70 000 Russen getötet worden. Dabei handele es sich um 50 000 reguläre Soldaten sowie 20 000 Mitglieder der Privatarmee Wagner, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit. Die Zahl der Verwundeten zwischen dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 und Ende November 2023 wird in London auf 180 000 bis 240 000 Soldaten und 40 000 Wagner-Kämpfer geschätzt.

"Dies ergibt eine geschätzte Spanne von insgesamt 290 000 bis 350 000 Opfern unter russischen Kombattanten. Der Mittelwert der Schätzung liegt bei insgesamt 320 000 russischen Opfern", hieß es weiter. Genaue Angaben seien schwierig. Selbst in Russland sei die Gesamtzahl der Toten und Verwundeten wahrscheinlich nicht bekannt, da innerhalb des Militärs eine etablierte Kultur unehrlicher Berichterstattung herrsche. Zu ukrainischen Verlusten machte die Behörde keine Angaben.

Nach Nato-Einschätzung von Ende November hat die Zahl der getöteten oder verwundeten russischen Soldaten die Marke von 300 000 überschritten. Im Sommer hatte die "New York Times" unter Berufung auf US-Regierungsbeamte von 120 000 getöteten und 170 000 bis 180 000 verwundeten russischen Soldaten berichtet. Für die Ukraine sprachen sie demnach von etwa 70 000 getöteten und 100 000 bis 120 000 verletzten Soldaten.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor./bvi/DP/jha