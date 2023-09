London Stock Exchange-Aktie tiefer: Aktien der Londoner Börse in Milliardenhöhe von Blackstone und Thomson Reuters verkauft

Thomson Reuters hat einen Teil seiner Anteile an der London Stock Exchange Group verkauft.

Der kanadische Medienkonzern bezifferte den Erlös aus der Transaktion in einer Mitteilung für sich auf etwa 1,4 Milliarden Euro vor Steuern. Thomson Reuters und mit Blackstone verbundene Investmentfonds hätten zusammen 35 Millionen Aktien des Londoner Börsenbetreibers LSEG zum Stückpreis von 79,50 britischen Pfund verkauft, teils an institutionelle und private Investoren. 9,5 Millionen dieser Aktien seien direkt an die LSEG gegangen.

Rund 15 Millionen der verkauften Aktien befanden sich indirekt im Besitz von Thomson Reuters, so dass dem Unternehmen etwa 16,9 Millionen LSEG-Aktien bleiben.

Die Papiere der London Stock Exchange verlieren in London zeitweise 0,99 Prozent auf 81,82 Pfund.

Von Adriano Marchese

LONDON (Dow Jones)