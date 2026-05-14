Longduoduo präsentierte Quartalsergebnisse

Longduoduo lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Longduoduo im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 75,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Longduoduo 0,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at