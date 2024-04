Lonza Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Lonza ernennt Wolfgang Wienand zum neuen Chief Executive Officer



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Wolfgang Wienand, derzeit CEO des Schweizer CDMO Siegfried Holding AG, wird im Sommer 2024 Chief Executive Officer der Lonza

Albert M. Baehny wird nach einer Übergangsphase Lonza verlassen Basel, Schweiz, 2. April 2024 – Der Verwaltungsrat von Lonza hat heute bekannt gegeben, dass Wolfgang Wienand zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde und im Sommer 2024 in das Unternehmen eintreten wird. Wolfgang Wienand ist derzeit CEO des Schweizer Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmens (CDMO) Siegfried Holding AG, eine Rolle, die er seit 2019 innehat. Davor war er zunächst als Chief Scientific Officer und dann als Chief Strategy Officer im Führungsteam von Siegfried tätig. Bevor er 2010 zu Siegfried stiess, war er in verschiedenen, leitenden Positionen beim deutschen Spezialchemieunternehmen Evonik Industries tätig. Wolfgang Wienand wird die Nachfolge von Albert M. Baehny antreten, der im Oktober 2023 die zusätzliche Verantwortung als CEO ad interim übernahm, während die Suche nach einem permanenten CEO stattfand. Albert M. Baehny wird für eine Übergangszeit bis im Sommer bei Lonza bleiben, bevor er sich aus dem Unternehmen zurückzieht und Lonza verlässt. Albert M. Baehny, Präsident des Verwaltungsrats und CEO ad interim, Lonza, kommentierte:

“Der Verwaltungsrat ist erfreut, einen erfahrenen CEO mit einer starken und etablierten Erfolgsbilanz in der CDMO-Industrie ernannt zu haben. Wolfgang bringt viele Kenntnisse und Erfahrungen zu Lonza, die durch sein fundiertes wissenschaftliches und strategisches Fachwissen ergänzt werden. Mit seinen bewährten Führungsqualitäten ist Wolfgang ideal positioniert, um als Botschafter für unser Unternehmen zu agieren und unsere Mitarbeitenden-Gemeinschaft ins nächste Kapitel der Wachstumsphase zu führen.” Christoph Mäder, Lead Independent Director und Vize-Präsident, Lonza, fügte hinzu:

"Wolfgang ist eine hochkarätige Führungspersönlichkeit mit hervorragender CDMO-Erfahrung. Er wird eine grosse Bereicherung für unser Unternehmen sein. Wenn Wolfgang die Rolle des CEO übernimmt, wird Albert Baehny von seiner Position als ad interim CEO zurücktreten. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Albert für sein ausserordentliches Engagement und seine Führungsstärke in den letzten Monaten zu danken. Da Albert ebenfalls plant, im Mai aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um ihm für die hervorragende Arbeit zu danken, die er während seiner Zeit als Verwaltungsratspräsident beim Wachstum und der Transformation unseres Unternehmens geleistet hat.” Wolfgang Wienand, künftiger Chief Executive Officer, Lonza, kommentierte:

"Ich freue mich sehr, bei Lonza einzusteigen und das Unternehmen in eine starke Zukunft zu führen. Lonza ist Weltklasse, ebenso wie die wissenschaftlichen, technologischen und marktbezogenen Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden. Dank dieser einzigartigen Position ist das Lonza-Team in der Lage, die Grenzen der pharmazeutischen Entwicklung und Herstellung zu erweitern und als bevorzugter Partner der globalen Biopharmaindustrie, bahnbrechende Innovationen in tragfähige Therapien umzusetzen. Gemeinsam werden wir eine gesündere Welt für hilfsbedürftige Patienten ermöglichen." Hinweis für Redakteure:

