13.11.2025 06:31:28
LOOK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LOOK lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat LOOK 12,24 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
