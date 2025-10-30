Loongson Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Loongson Technology A lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 CNY gegenüber -0,260 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 107,2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Loongson Technology A 88,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at