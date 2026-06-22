Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
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22.06.2026 14:21:00
Lore: Epic Games' Git-Alternative für Spieleentwickler
Ein Versionskontrollsystem speziell für Spiele- und Multimedia-Projekte gab es bislang nicht. Diese Lücke schließt Epic Games jetzt mit Lore.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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