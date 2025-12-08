Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Galderma Aktie

WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721

08.12.2025 09:03:41

L'Oreal verdoppelt Beteiligung an Galderma auf 20 Prozent

DOW JONES--Die französische L'Oreal verstärkt ihr Engagement beim Dermatologiekonzern Galderma und stockt ihre Beteiligung auf 20 von 10 Prozent auf. Der Kosmetikkonzern werde einen 10-Prozent-Anteil von den Altaktionären EQT, Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment kaufen, teilte die schweizerische Galderma Group AG am Montagmorgen mit. L'Oreal hat sich im August 2024 an Galderma beteiligt. Die Anteilsaufstockung soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein. In diesem Zusammenhang erwägt Galderma, der Hauptversammlung 2026 zwei nicht-unabhängige Verwaltungsratskandidaten von L'Oréal zur Wahl vorzuschlagen, die dann die Vertreter des von EQT geführten Konsortiums ersetzen sollen. Zudem planen Galderma und L'Oréal nun weitere Forschungsprojekte von "gemeinsamem Interesse" zu prüfen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 03:04 ET (08:04 GMT)

