LOTTE CHEMICAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

LOTTE CHEMICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

LOTTE CHEMICAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2759,11 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10608,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat LOTTE CHEMICAL im vergangenen Quartal 4 786,06 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LOTTE CHEMICAL 5 200,18 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Verlust je Aktie im Quartal hatten bei 2418,040 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4 502,86 Milliarden KRW ausgegangen.

Redaktion finanzen.at