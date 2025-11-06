LOTTE CONFECTIONERY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LOTTE CONFECTIONERY hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5236,46 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 5211,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 078,47 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 156,78 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at