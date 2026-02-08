Crown Aktie
WKN: A0M8RQ / ISIN: AU000000CWN6
|
08.02.2026 12:27:21
Louvre to fully restore Empress Eugenie's crown after heist
The Louve theves dropped Empress Eugenie's emerald crown when they fled the scene of the heist in October last year, leaving it badly dented. But the eight pieces they got away with still have not been found.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!