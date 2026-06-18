Crown Aktie
WKN: A0M8RQ / ISIN: AU000000CWN6
|
18.06.2026 10:34:35
BBC cuts will damage broadcaster’s crown jewels
Government should consider direct licence fee increases or give corporation greater freedom to monetise its contentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!