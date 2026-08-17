LS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LS hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6890,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3663,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11 023,56 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LS einen Umsatz von 7 854,43 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at