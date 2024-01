LSE-Handel: FTSE 100 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Am Montag ging es im FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,35 Prozent auf 7 487,71 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,318 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 461,93 Punkte an der Kurstafel, nach 7 461,93 Punkten am Vortag.

Bei 7 503,61 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 455,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 22.12.2023, wies der FTSE 100 7 697,51 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 7 402,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, einen Stand von 7 770,59 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,03 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Entain (+ 4,71 Prozent auf 9,60 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,10 Prozent auf 1,15 GBP), Barratt Developments (+ 2,94 Prozent auf 5,39 GBP), Auto Trader Group (+ 2,92 Prozent auf 7,34 GBP) und Barclays (+ 2,77 Prozent auf 1,45 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Glencore (-3,49 Prozent auf 3,98 GBP), Endeavour Mining (-2,79 Prozent auf 23,00 CAD), Rio Tinto (-1,69 Prozent auf 52,88 GBP), Haleon (-1,37 Prozent auf 3,24 GBP) und Smurfit Kappa (-1,34 Prozent auf 33,76 EUR).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 51 367 286 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 189,872 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Im Index bietet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at