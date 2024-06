LSE-Handel FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

So performte der FTSE 100 am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,63 Prozent tiefer bei 8 163,67 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,534 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 215,48 Punkte an der Kurstafel, nach 8 215,48 Punkten am Vortag.

Bei 8 147,44 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 215,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,991 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 13.05.2024, einen Stand von 8 414,99 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 13.03.2024, einen Wert von 7 772,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 594,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,73 Prozent nach oben. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Halma (+ 13,36 Prozent auf 26,64 GBP), BT Group (+ 4,33 Prozent auf 1,35 GBP), Severn Trent (+ 4,18 Prozent auf 25,20 GBP), United Utilities (+ 3,04 Prozent auf 10,51 GBP) und Haleon (+ 1,56 Prozent auf 3,26 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Intermediate Capital Group (-5,36 Prozent auf 22,26 GBP), Ashtead (-4,58 Prozent auf 54,96 GBP), RS Group (-3,42 Prozent auf 7,06 GBP), Land Securities Group (-3,19 Prozent auf 6,22 GBP) und Prudential (-3,00 Prozent auf 7,06 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 88 431 662 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 226,892 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 11,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

