LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

So bewegt sich der FTSE 100 am Morgen.

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,67 Prozent auf 10 944,21 Punkte nach oben. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,213 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 871,16 Punkten in den Handel, nach 10 871,02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 951,06 Punkte, das Tagestief hingegen 10 871,16 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10 484,22 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 29.04.2026, einen Wert von 10 213,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 136,32 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9,98 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 951,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Weir Group (+ 8,00 Prozent auf 27,26 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 6,92 Prozent auf 55,34 GBP), Glencore (+ 4,25 Prozent auf 5,28 GBP), Standard Chartered (+ 3,00 Prozent auf 21,60 GBP) und Burberry (+ 2,68 Prozent auf 11,71 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Aberdeen Group (-4,34 Prozent auf 2,38 GBP), Diageo (-1,40 Prozent auf 16,49 GBP), 3i (-1,37 Prozent auf 28,73 GBP), International Consolidated Airlines (-1,10 Prozent auf 4,41 GBP) und Auto Trader Group (-1,06 Prozent auf 5,23 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 310 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 311,102 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at