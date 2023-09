LSE-Handel FTSE 100 gibt zum Start nach

Das macht das Börsenbarometer in London heute.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,08 Prozent schwächer bei 7 587,34 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,391 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 593,22 Punkte an der Kurstafel, nach 7 593,22 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7 586,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 598,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 7 338,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 500,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 005,39 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 0,440 Prozent zu Buche. Bei 8 047,06 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Severn Trent (+ 1,69 Prozent auf 23,49 GBP), BP (+ 1,49 Prozent auf 5,47 GBP), Beazley (+ 0,91 Prozent auf 5,52 GBP), Diageo (+ 0,89 Prozent auf 30,49 GBP) und BAE Systems (+ 0,89 Prozent auf 10,23 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Barratt Developments (-4,89 Prozent auf 4,46 GBP), Phoenix Group (-4,77 Prozent auf 4,84 GBP), Entain (-3,04 Prozent auf 9,11 GBP), M&G (-2,71 Prozent auf 1,98 GBP) und Flutter Entertainment (-2,64 Prozent auf 132,85 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1 321 418 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199,920 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

2023 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at