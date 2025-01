LSE-Handel FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus

Am Freitag bewegte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,86 Prozent tiefer bei 8 248,49 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,566 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 319,69 Punkte an der Kurstafel, nach 8 319,69 Punkten am Vortag.

Bei 8 326,32 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 247,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,298 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 280,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 237,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.01.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 651,76 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit InterContinental Hotels Group (+ 1,39 Prozent auf 100,25 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,29 Prozent auf 204,70 GBP), Standard Chartered (+ 1,08 Prozent auf 10,25 GBP), International Consolidated Airlines (+ 0,99 Prozent auf 3,16 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,87 Prozent auf 9,97 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Schroders (-4,35 Prozent auf 3,04 GBP), J Sainsbury (-4,26 Prozent auf 2,52 GBP), Diageo (-4,25 Prozent auf 24,47 GBP), Beazley (-4,23 Prozent auf 7,81 GBP) und RS Group (-4,16 Prozent auf 6,45 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 114 619 339 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 198,975 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 weist die Frasers Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at