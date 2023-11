LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Mittwoch ging der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 7 401,72 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,381 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 410,04 Punkte an der Kurstafel, nach 7 410,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 442,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 384,51 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,216 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 7 494,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 527,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, stand der FTSE 100 noch bei 7 306,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,02 Prozent abwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 206,82 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Marks Spencer (+ 8,39 Prozent auf 2,44 GBP), Rolls-Royce (+ 2,83 Prozent auf 2,32 GBP), Associated British Foods (+ 2,53 Prozent auf 23,07 GBP), 3i (+ 2,41 Prozent auf 20,41 GBP) und Unite Group (+ 2,22 Prozent auf 9,43 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Hargreaves Lansdown (-2,34 Prozent auf 7,11 GBP), National Grid (-2,06 Prozent auf 9,70 GBP), Anglo American (-2,06 Prozent auf 20,96 GBP), SSE (-2,05 Prozent auf 16,28 GBP) und BT Group (-2,02 Prozent auf 1,22 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 69 315 592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 202,855 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at