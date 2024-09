LSE-Handel FTSE 100 schwächelt zum Start des Freitagshandels

Das macht der FTSE 100 am Morgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 8 208,64 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,557 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 241,71 Punkte an der Kurstafel, nach 8 241,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 207,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 241,71 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 026,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 285,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 426,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Entain (+ 0,94 Prozent auf 6,53 GBP), Flutter Entertainment (+ 0,90 Prozent auf 162,05 GBP), ConvaTec (+ 0,61 Prozent auf 2,33 GBP), D S Smith (+ 0,58 Prozent auf 4,52 GBP) und Smith Nephew (+ 0,47 Prozent auf 11,88 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Rolls-Royce (-1,58 Prozent auf 4,70 GBP), Barclays (-1,40 Prozent auf 2,25 GBP), Burberry (-1,38 Prozent auf 6,29 GBP), NatWest Group (-1,36 Prozent auf 3,35 GBP) und Associated British Foods (-1,35 Prozent auf 22,58 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 1 142 909 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,804 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die M&G-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at