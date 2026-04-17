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FTSE 100-Performance im Fokus 17.04.2026 12:26:39

LSE-Handel FTSE 100 verliert am Freitagmittag

LSE-Handel FTSE 100 verliert am Freitagmittag

Am Freitag agieren die Börsianer in London vorsichtiger.

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 10 572,17 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,004 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 590,35 Punkte an der Kurstafel, nach 10 589,99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 566,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10 594,86 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,276 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der FTSE 100 bei 10 403,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 235,29 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 275,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,24 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Intertek (+ 3,62 Prozent auf 49,27 GBP), Sage (+ 3,26 Prozent auf 9,32 GBP), RELX (+ 1,93 Prozent auf 27,52 GBP), Burberry (+ 1,83 Prozent auf 11,57 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 1,73 Prozent auf 18,22 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Centrica (-6,47 Prozent auf 1,94 GBP), SSE (-6,26 Prozent auf 24,79 GBP), Vodafone Group (-2,36 Prozent auf 1,14 GBP), Tesco (-2,25 Prozent auf 4,83 GBP) und Anglo American (-1,86 Prozent auf 35,32 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 28 327 730 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 264,092 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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