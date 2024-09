LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

Am Donnerstagabend zeigten sich die Börsianer in London optimistisch.

Zum Handelsende notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,57 Prozent höher bei 8 240,97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,533 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 193,94 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 193,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 301,36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 193,94 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,727 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 210,25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, wies der FTSE 100 8 215,48 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, stand der FTSE 100 bei 7 527,53 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Intermediate Capital Group (+ 4,46 Prozent auf 22,48 GBP), Sage (+ 4,07 Prozent auf 10,38 GBP), Fresnillo (+ 3,66 Prozent auf 5,38 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,65 Prozent auf 1,45 GBP) und Rolls-Royce (+ 3,07 Prozent auf 4,94 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil M&G (-2,49 Prozent auf 2,04 GBP), Rentokil Initial (-2,13 Prozent auf 3,72 GBP), AstraZeneca (-2,10 Prozent auf 120,50 GBP), Ocado Group (-1,69 Prozent auf 3,20 GBP) und Haleon (-1,68 Prozent auf 3,87 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 86 002 959 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 227,878 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,68 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

