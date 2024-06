LSE-Handel: FTSE 100 zum Start fester

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,62 Prozent stärker bei 8 230,07 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,551 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 179,68 Punkten, nach 8 179,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 8 179,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 237,36 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,093 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 28.05.2024, den Stand von 8 254,18 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 28.03.2024, mit 7 952,62 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der FTSE 100 7 500,49 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,59 Prozent nach oben. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell 3i (+ 2,33 Prozent auf 30,69 GBP), StJamess Place (+ 2,09 Prozent auf 5,62 GBP), Intertek (+ 2,06 Prozent auf 48,46 GBP), NatWest Group (+ 1,79 Prozent auf 3,19 GBP) und Weir Group (+ 1,30 Prozent auf 20,22 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil JD Sports Fashion (-5,73 Prozent auf 1,19 GBP), Frasers Group (-1,47 Prozent auf 8,69 GBP), WPP 2012 (-1,43 Prozent auf 7,30 GBP), D S Smith (-1,27 Prozent auf 4,21 GBP) und Fresnillo (-0,35 Prozent auf 5,63 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 3 993 952 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 230,002 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10,37 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at