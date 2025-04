Börse London: So steht der FTSE 100 nachmittags

Um 15:42 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,27 Prozent höher bei 8 605,82 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,740 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 582,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 582,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 671,91 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 581,91 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Wert von 8 809,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 173,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 952,62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 908,82 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 8 160,60 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,99 Prozent auf 2,71 GBP), Rentokil Initial (+ 2,47 Prozent auf 3,56 GBP), Kingfisher (+ 2,37 Prozent auf 2,59 GBP), easyJet (+ 2,01 Prozent auf 4,51 GBP) und Fresnillo (+ 1,98 Prozent auf 9,55 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil WPP 2012 (-6,03 Prozent auf 5,46 GBP), J Sainsbury (-2,13 Prozent auf 2,30 GBP), Informa (-1,61 Prozent auf 7,57 GBP), Tesco (-1,59 Prozent auf 3,27 GBP) und Weir Group (-1,47 Prozent auf 22,86 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 42 445 542 Aktien gehandelt. Die Unilever-Aktie weist im FTSE 100 mit 216,912 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die M&G-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at