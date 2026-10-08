LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags

Um 12:09 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,43 Prozent auf 10 413,21 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,168 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 458,96 Punkten, nach 10 458,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 367,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 458,98 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,470 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 811,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10 489,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der FTSE 100 9 548,87 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,64 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Tesco (+ 4,86 Prozent auf 4,99 GBP), Imperial Brands (+ 2,97 Prozent auf 25,62 GBP), IG Group (+ 2,58 Prozent auf 9,75 GBP), Pearson (+ 2,57 Prozent auf 12,75 GBP) und J Sainsbury (+ 2,53 Prozent auf 3,36 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Standard Life (-4,58 Prozent auf 8,32 GBP), International Consolidated Airlines (-2,87 Prozent auf 4,20 GBP), Melrose Industries (-2,82 Prozent auf 4,37 GBP), Vodafone Group (-2,54 Prozent auf 1,25 GBP) und Bank of Georgia Group (-2,34 Prozent auf 125,30 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 20 721 903 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 297,233 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at