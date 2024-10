LSE-Handel: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im FTSE 100

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,28 Prozent auf 8 314,05 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,601 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 290,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 290,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 322,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 290,28 Punkten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,081 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 298,46 Punkten berechnet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.07.2024, den Wert von 8 171,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 470,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 2,21 Prozent auf 1,43 GBP), Barratt Developments (+ 2,11 Prozent auf 4,85 GBP), StJamess Place (+ 1,78 Prozent auf 7,43 GBP), Taylor Wimpey (+ 1,44 Prozent auf 1,65 GBP) und SSE (+ 1,36 Prozent auf 19,00 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Phoenix Group (-5,43 Prozent auf 5,25 GBP), Diploma (-1,85 Prozent auf 43,52 GBP), D S Smith (-1,54 Prozent auf 4,59 GBP), Prudential (-1,22 Prozent auf 7,12 GBP) und BAT (-1,00 Prozent auf 26,80 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 171 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 218,272 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,71 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at