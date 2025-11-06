LTC Properties: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LTC Properties hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 USD gegenüber 0,660 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at