Lufthansa-Aktie schließt deutlich schwächer: Lufthansa rückt näher an Kapitalerhöhung

Die Buchungszahlen steigen und die Zuversicht wächst: Die Lufthansa will nach der Corona-Krise wieder ähnlich profitabel werden wie in ihrem Rekordjahr 2017.

"Jetzt ist es Zeit, mit Zuversicht nach vorne zu schauen", sagte Lufthansa -Chef Carsten Spohr am Dienstag in Frankfurt bei der Vorstellung der mittelfristigen Ziele für das Jahr 2024.

Die Fluggesellschaft hatte am späten Montagabend überraschend hohe Ziele für das Jahr 2024 veröffentlicht, wenn sich der Luftverkehr weitgehend von dem Einbruch im Zuge der Pandemie erholt haben soll. Damit wirbt der Konzern vor der geplanten Kapitalerhöhung auch um Investoren.

Die Unternehmensführung um Vorstandschef Spohr will die operative Marge vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigte Ebit-Marge) und die bereinigte Rendite auf das eingesetzte Kapital (bereinigtes ROCE) nach der Corona-Krise kräftig nach oben treiben. So soll die operative Marge im Jahr 2024 mindestens 8 Prozent erreichen. Für die bereinigte Kapitalrendite ohne liquide Mittel nimmt sich der Vorstand mindestens 10 Prozent vor.

In ihrem Rekordjahr 2017 hatte die Lufthansa eine bereinigte operative Marge von 8,4 Prozent und eine bereinigte Kapitalrendite von 11,6 Prozent erzielt. 2019 waren die Werte auf 5,6 und 6,6 Prozent abgesackt, bevor die Corona-Krise die Lufthansa 2020 tief in die roten Zahlen riss.

Um ihre neuen Ziele zu erreichen, will die Lufthansa ihre Kosten bis 2024 im Vergleich zu 2019 um etwa 3,5 Milliarden Euro senken. Die Hälfte davon soll bis Ende 2021 erreicht sein. Schon bis 2023 sollen die Personalkosten um etwa 1,8 Milliarden Euro schrumpfen. Die Hälfte davon sei durch den Abbau von fast 26.000 Mitarbeitern seit Beginn der Krise bereits erreicht.

In Deutschland will die Lufthansa ihre Personalkosten durch eine Kombination aus angepassten Tarifverträgen, freiwilligen Abgängen und betriebsbedingten Kündigungen senken. Dies entspricht wie bereits bekannt einer Reduzierung um bis zu 10.000 Stellen.

Das Unternehmen strebt nach dem Auslaufen der aktuellen Krisentarifverträge längerfristige Vereinbarungen mit der Pilotengewerkschaft Cockpit und der für das Bodenpersonal zuständigen Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an. Die Vereinbarung mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo läuft noch bis Ende 2023.

Kosten will Lufthansa unter anderem durch zunehmende Digitalisierung und durch die Modernisierung der Flugzeugflotte mit neuen Maschinen einsparen, die weniger Treibstoff verbrauchen.

Bereits auf der Hauptversammlung Anfang Mai hatten die Aktionäre dem Unternehmen grünes Licht für eine Kapitalerhöhung von bis zu 5,5 Milliarden Euro gegeben. Inzwischen hat die Lufthansa Banken mit der Vorbereitung der Maßnahme beauftragt. Finanzvorstand Remco Steenbergen hatte zuvor gesagt, dass der Konzern die von den Aktionären genehmigte Summe nicht ausnutzen werde.

Jüngsten Angaben des Konzerns zufolge erwägt der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes (WSF), auch unter Berücksichtigung der Marktbedingungen, sich ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel auf dem Wege einer sogenannten Opération Blanche an einer möglichen Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Nach den tiefroten Zahlen im vergangenen Jahr, breiter staatlicher Schützenhilfe und massivem Stellenabbau hatte die Lufthansa auch im ersten Quartal einen Milliardenverlust eingeflogen. Für das laufende Jahr erwartet das Management, dass der Konzern im Tagesgeschäft (bereinigtes Ebit) weniger Verlust macht als 2020.

Dank der Fortschritte bei den Impfkampagnen und der zunehmend fallenden Reisebeschränkungen sind die Buchungszahlen für diesen Sommer zuletzt kräftig gestiegen. Lufthansa hatte bereits angekündigt, bis zu 50 zusätzliche Flugzeuge zu reaktivieren. Im Sommer 2023 will der Konzern etwa 650 Maschinen in Betrieb haben. Vor der Krise waren es rund 800 Flieger.

So reagiert die Lufthansa-Aktie

Eine sich konkretisierende Kapitalerhöhung der Lufthansa hat die Anleger am Dienstag vorsichtig werden lassen. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehten die Papiere via XETRA in die Verlustzone, zum Handelsende betrug der Abschlag gut drei Prozent auf 10,34 Euro. Damit fielen die Aktien unter die exponentielle 200-Tage-Linie bei 10,56 Euro, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

Zur Vorbereitung einer Kapitalerhöhung hat der Konzern nach eigener Aussage Banken beauftragt. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes (WSF) erwägt demnach, sich ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel auf dem Wege einer sogenannten Opération Blanche an einer solchen zu beteiligen.

Analyst Adrian Pehl von der Commerzbank schätzt das Volumen der Kapitalerhöhung auf etwa drei Milliarden Euro. Das entspreche in etwa der Hälfte der gegenwärtigen Marktkapitalisierung. Die Fluggesellschaft werde damit ausreichend mit Kapital ausgestattet sein. Mit der Erholung der Buchungszahlen könne die Lufthansa über den Sommer beim freien Barmittelzufluss wieder neutral abschneiden oder gar einen positiven Free Cashflow aufweisen.

Das Unternehmen hat zudem für das Jahr 2024 eine bereinigte operative Marge (Ebit) von mindestens acht Prozent in Aussicht gestellt. Experte Pehl nannte diese Zielvorgabe "nicht außer Reichweite", allerdings benötigten Investoren auch eine Marge in dieser Höhe. Die Lufthansa müsse zudem erst noch zeigen, dass sie über die Geschäftszyklen hinweg ausreichend profitabel wirtschafte, um den Aktienkurs zu rechtfertigen.

Analyst Wolfgang Donie von der Landesbank NordLB wertete die Ziele für 2024 positiv. Mit diesen könne die Lufthansa "das Investorenvertrauen in Bezug auf eine mögliche Kapitalerhöhung stärken". Könne das Unternehmen alle Maßnahmen umsetzen, so werde es gestärkt aus der Krise hervorgehen.

