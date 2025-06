Börse Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Plus

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,80 Prozent fester bei 31 018,53 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 308,971 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,534 Prozent auf 30 937,79 Punkte an der Kurstafel, nach 30 773,34 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 30 800,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 049,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, stand der MDAX bei 29 327,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 038,73 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 04.06.2024, einen Stand von 26 779,99 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 20,61 Prozent. Bei 31 049,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 23 135,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 5,68 Prozent auf 57,70 EUR), Delivery Hero (+ 4,61 Prozent auf 23,85 EUR), Ströer SE (+ 4,55 Prozent auf 55,10 EUR), Jungheinrich (+ 4,32 Prozent auf 38,16 EUR) und AUTO1 (+ 4,13 Prozent auf 25,74 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-13,88 Prozent auf 99,90 EUR), flatexDEGIRO (-5,23 Prozent auf 23,54 EUR), RENK (-4,76 Prozent auf 81,00 EUR), Bilfinger SE (-1,13 Prozent auf 78,60 EUR) und PUMA SE (-1,06 Prozent auf 22,32 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 7 578 174 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 29,851 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die TUI-Aktie hat mit 6,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

