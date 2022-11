Lufthansa und UFO schließen neuen Vergütungs- und Manteltarifvertrag - Lufthansa-Aktie springt über die Nulllinie

Die vereinbarten Gehaltssteigerungen betreffen rund 19.000 Beschäftigte. Dabei profitieren vor allem die Einstiegsgehälter, wie der Konzern mitteilte. Mit den neuen Verträgen wird zudem der im Juni 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geschlossene Krisenvertrag formal beendet.

Vereinbart wurde den Angaben zufolge eine Erhöhung der Grundvergütung zum 1. Januar 2023 um 250 Euro pro Monat vor, sowie zusätzlich zum 1. Juli 2023 um 2,5 Prozent. Berufseinsteiger in der Kabine erhalten so über 17 Prozent zusätzliche Grundvergütung, Kabinenbeschäftigte in der Endstufe noch knapp 9 Prozent, wie die Lufthansa Group mitteilte. Bereits im August dieses Jahres hatten Lufthansa und UFO für alle Kabinenbeschäftigten fünf Einmalzahlungen in Summe von insgesamt 1.200 Euro vereinbart.

Zudem haben sich die Tarifparteien auf einen neuen Manteltarifvertrag geeinigt. Dieser bietet unter anderem Arbeitszeitmodelle mit Flexibilität für höhere Produktivität in den nachfragestarken Sommermonaten. Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der entsprechenden Gremien.

Die Lufthansa-Aktie gab im frühen XETRA-Handel zunächst ab, steigt inzwischen aber um 0,16 Prozent a auf 6,95 Euro an.

FRANKFURT (Dow Jones)