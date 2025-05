Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 29 416,63 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 301,403 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,030 Prozent höher bei 29 358,90 Punkten in den Handel, nach 29 350,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 29 477,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 344,21 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 0,955 Prozent zurück. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 07.04.2025, den Stand von 24 640,54 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 07.02.2025, bei 26 974,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 561,47 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,38 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 505,59 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 8,58 Prozent auf 24,56 EUR), Jungheinrich (+ 6,16 Prozent auf 34,14 EUR), HENSOLDT (+ 5,87 Prozent auf 73,90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,44 Prozent auf 66,75 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 1,31 Prozent auf 23,15 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen EVOTEC SE (-4,01 Prozent auf 7,00 EUR), HOCHTIEF (-3,60 Prozent auf 163,40 EUR), HUGO BOSS (-3,14 Prozent auf 37,34 EUR), Lufthansa (-2,38 Prozent auf 6,31 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,34 Prozent auf 120,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 854 521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 27,295 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Mit 11,81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at