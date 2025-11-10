|
Lula auf Klimagipfel: Zeit für Niederlage der Leugner
BELÉM (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat auf der Weltklimakonferenz in seinem Heimatland Leugnern der Krise den Kampf angesagt. "Es ist jetzt an der Zeit, den Leugnern eine neue Niederlage zuzufügen", sagte der linke Politiker in Belém im Amazonasgebiet. Das Treffen sei eine "Konferenz der Wahrheit", auf der es auch darum gehe, sich der Desinformation zur Klimakrise entgegenzustellen. Unter anderem hatte US-Präsident Donald Trump die Erderwärmung einen "Schwindel" genannt./swe/DP/nas
