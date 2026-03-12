Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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12.03.2026 15:32:40
Lululemon Founder Chip Wilson Warns CEO Candidates: Fix The Board First
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