Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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24.11.2026 13:49:55
CrowdStrike bucks Silicon Valley’s invincible-founder trend
The cyber security company’s share fall after its merger with peer Zscaler shows the limits of investor patience with charismatic leadersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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