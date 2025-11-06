Lumentum vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lumentum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lumentum -1,210 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 533,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lumentum einen Umsatz von 336,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at