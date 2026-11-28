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28.11.2026 02:20:25
Lupin Launches Generic Sitagliptin Tablets In U.S. After FDA Approval
(RTTNews) - Lupin Limited announced the launch of Sitagliptin Tablets USP in 25 mg, 50 mg, and 100 mg strengths in the United States after receiving U.S. Food and Drug Administration (FDA) approval for its Abbreviated New Drug Application (ANDA).
Sitagliptin Tablets USP, 25 mg, 50 mg and 100 mg, are bioequivalent to the reference listed drug (RLD), Januvia Tablets of Merck Sharp and Dohme LLC (Merck). Sitagliptin Tablets, USP are indicated for use as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus.
Sitagliptin Tablets (RLD Januvia) had estimated annual sales of $2.329 billion in the U.S. (IQVIA MAT September 2026.
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