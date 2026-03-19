Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Kursentwicklung 19.03.2026 12:26:57

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot

Der LUS-DAX verliert am Donnerstag an Boden.

Um 12:24 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,18 Prozent auf 22 897,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 22 879,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 189,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 19.02.2026, den Wert von 25 007,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 288,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 19.03.2025, einen Stand von 23 323,00 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,79 Prozent nach. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 863,00 Zählern.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 1,00 Prozent auf 251,40 EUR), RWE (+ 0,38 Prozent auf 58,18 EUR), Hannover Rück (+ 0,22 Prozent auf 268,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,15 Prozent auf 537,80 EUR) und Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 32,37 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Vonovia SE (-8,78 Prozent auf 22,43 EUR), Infineon (-6,96 Prozent auf 37,19 EUR), Siemens Energy (-5,98 Prozent auf 143,00 EUR), Continental (-4,89 Prozent auf 58,78 EUR) und Commerzbank (-4,50 Prozent auf 31,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 731 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,490 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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