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13.11.2026 12:26:34
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt
Am Freitag klettert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 26 790,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26 645,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 834,00 Punkten lag.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 25 306,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 411,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 058,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,19 Prozent auf 58,70 EUR), EON SE (+ 1,46 Prozent auf 19,43 EUR), Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR) und GEA (+ 1,21 Prozent auf 70,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Vonovia SE (-1,06 Prozent auf 16,74 EUR), HOCHTIEF (-0,94 Prozent auf 379,00 EUR), Siemens (-0,92 Prozent auf 279,10 EUR) und MTU Aero Engines (-0,87 Prozent auf 354,30 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 433 395 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|58,62
|2,02%
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|E.ON SE
|19,43
|2,18%
|GEA
|70,55
|1,22%
|Hannover Rück
|298,80
|1,22%
|Henkel KGaA Vz.
|86,92
|1,05%
|HOCHTIEF AG
|373,40
|-1,37%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,60
|0,02%
|MTU Aero Engines AG
|351,40
|-0,93%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|589,40
|0,92%
|Rheinmetall AG
|766,70
|-0,58%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|Siemens AG
|279,40
|-0,25%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,50
|0,00%
|Vonovia SE
|16,79
|-0,50%
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|26 778,00
|0,25%
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.