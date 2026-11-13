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Marktbericht 13.11.2026 12:26:34

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt

Der LUS-DAX gewinnt am Freitagmittag an Fahrt.

Am Freitag klettert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 26 790,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26 645,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 834,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 25 306,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 411,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 058,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,19 Prozent auf 58,70 EUR), EON SE (+ 1,46 Prozent auf 19,43 EUR), Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR) und GEA (+ 1,21 Prozent auf 70,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Vonovia SE (-1,06 Prozent auf 16,74 EUR), HOCHTIEF (-0,94 Prozent auf 379,00 EUR), Siemens (-0,92 Prozent auf 279,10 EUR) und MTU Aero Engines (-0,87 Prozent auf 354,30 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 433 395 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Brenntag SE 58,62 2,02% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 26,43 0,42% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 19,43 2,18% E.ON SE
GEA 70,55 1,22% GEA
Hannover Rück 298,80 1,22% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 86,92 1,05% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 373,40 -1,37% HOCHTIEF AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,60 0,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 351,40 -0,93% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,40 0,92% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
SAP SE 212,85 0,61% SAP SE
Siemens AG 279,40 -0,25% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,50 0,00% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,79 -0,50% Vonovia SE

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