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Index-Performance im Blick 06.10.2026 15:58:44

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX freundlich

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX freundlich

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,47 Prozent aufwärts auf 25 438,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 296,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 522,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 26 052,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 826,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 453,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 4,19 Prozent auf 141,75 EUR), QIAGEN (+ 3,47 Prozent auf 41,58 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,64) Prozent auf 38,44 EUR), Brenntag SE (+ 2,49 Prozent auf 60,82 EUR) und Continental (+ 2,32 Prozent auf 70,60 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-3,07 Prozent auf 950,10 EUR), Deutsche Telekom (-1,12 Prozent auf 26,53 EUR), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 187,76 EUR), RWE (-0,41 Prozent auf 58,36 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,38 Prozent auf 68,28 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 970 201 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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