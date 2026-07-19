SQUEEZE Aktie
WKN DE: A427NC / ISIN: JP3397090006
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19.07.2026 06:00:12
Luxury groups face inventory squeeze under EU destruction ban
Ban particularly sensitive for industry that keeps products desirable by maintaining their scarcityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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