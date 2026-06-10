Cobalt Holdings Aktie
ISIN: KYG2R55F1005
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10.06.2026 06:00:05
DR Congo’s curbs on cobalt spark squeeze in vital battery element
A shortage of the raw material has sent Chinese smelters scrambling to find alternativesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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