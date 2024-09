LVMH-Aktie fester: LVMH erwirbt zehnprozentige Beteiligung an Moncler

LVMH, der französische Luxusgüterkonzern, erwarb eine 10-prozentige Beteiligung an Double R, dem von Moncler-Chairman und CEO Remo Ruffini kontrollierten Investmentvehikel. Die Vereinbarung sieht vor, dass LVMH seine Beteiligung an Double R auf bis zu 22 Prozent aufstockt. Mit den Mitteln aus dieser Aufstockung wird Double R seinen Anteil an Moncler in den nächsten 18 Monaten von etwa 15,8 Prozent auf maximal 18,5 Prozent erhöhen, teilten die Unternehmen mit. Als indirekter Anteilseigner des italienischen Luxusmodeunternehmens wird LVMH ein Mitglied im Board ernennen können.

Für die Moncler-Aktie ging es an der Mailänder Börse 10,91 Prozent auf 57,74 Euro nach oben, während die LVMH-Aktie an der EURONEXT in Paris zeitweise 3,67 Prozent auf 703,40 Euro steigt.

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)