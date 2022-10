LVMH-Aktie steigt deutlich: LVMH mit Umsatzplus - Wachstum nimmt zügig zu

Das französische Unternehmen profitierte dabei vor allem vom asiatischen Markt, wo das Wachstum dank der Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen Fahrt aufnahm. Trotz der globalen wirtschaftlichen Eintrübung geht der Konzern weiterhin davon aus, sein Wachstum in diesem Jahr fortzusetzen.

Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 56,5 Milliarden Euro. Das organische Wachstum betrug 20 Prozent. Im dritten Quartal allein legte der Umsatz organisch um 19 Prozent zu. Er betrug 19,76 Milliarden Euro. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 19,1 Milliarden gerechnet.

Ergebniskennziffern berichtet LVMH für das dritte Quartal und die ersten neun Monate nicht.

Unter den Sparten wies das größte Segment Mode & Leder im Quartal das stärkste Wachstum mit einem Umsatzplus von 22 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro auf. Die Sparte Uhren & Schmuck legte um 16 Prozent zu, Weine & Spirituosen um 14 Prozent.

RBC hebt Ziel für LVMH auf 720 Euro - 'Outperform'

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 715 auf 720 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das starke Umsatzwachstum habe sich im dritten Quartal fortgesetzt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Goldman hebt Ziel für LVMH auf 820 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 780 auf 820 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich Mode und Lederwaren hätten die Franzosen sehr positiv überrascht, schrieb Analystin Louise Singlehurst am Dienstagabend nach den Quartalsumsätzen.

An der EURONEXT in Paris gewinnt die LVMH-Aktie am Mittwoch zeitweise 1,88 Prozent auf 622,00 Euro.

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker)