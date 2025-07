FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von LVMH von 528 auf 485 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Im ersten Halbjahr habe sich für den Luxuskonzern ein insgesamt gemischtes Bild gezeigt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Freitag nach dem Bericht. Das Kerngeschäft Mode & Lederwaren bleibe weiterhin der zentrale Belastungsfaktor. Kurzfristig rechnet er auf Konzernebene weder mit einer nachhaltigen Umsatzerholung noch mit einer Margenausweitung. Positiv wertet er die mittelfristig angekündigten Qualitätsinvestitionen, vor allem bei Louis Vuitton./rob/ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 10:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 10:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





