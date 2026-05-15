M B Engineering: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

M B Engineering hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 4,70 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 3,64 Milliarden INR gerechnet.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 17,55 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 12,53 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at