M-tron Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

M-tron Industries stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite standen 14,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at