M3: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

M3 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte M3 ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 606,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 529,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at