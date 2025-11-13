|
M3: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
M3 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte M3 ein EPS von 8,91 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat M3 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 84,69 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 60,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
