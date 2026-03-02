Mabwell (Shanghai) Bioscience A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mabwell (Shanghai) Bioscience A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,93 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,880 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 64,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 58,7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,430 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -2,610 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 234,02 Prozent auf 662,52 Millionen CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 198,35 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 2,310 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 674,00 Millionen CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at