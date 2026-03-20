Neo Aktie

Neo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE851C01014

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20.03.2026 15:25:00

MacBook Neo: Neuer Ansatz soll Nutzer vor Webcam-Spionage schützen

Damit Angreifer Webcam und Mikrofon nicht unbemerkt aktivieren, greift Apple zu verschiedenen Techniken. Das Neo setzt auf eine neue Variante.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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