Neo Aktie
ISIN: INE851C01014
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20.03.2026 15:25:00
MacBook Neo: Neuer Ansatz soll Nutzer vor Webcam-Spionage schützen
Damit Angreifer Webcam und Mikrofon nicht unbemerkt aktivieren, greift Apple zu verschiedenen Techniken. Das Neo setzt auf eine neue Variante.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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